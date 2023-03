Francia: in corso Orion23, la più grande esercitazione militare degli ultimi decenni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ in corso in questi giorni nella Francia del Sud ribattezzata Arnland, la più grande esercitazione militare degli ultimi decenni in Europa occidentale, denominata Orion 23.

Gli abitanti di Sète vedono passare carri armati, mezzi anfibi, soldati per strada, con un grado molto elevato di verosimiglianza e viene inevitabile il confronto con le immagini che da un anno vediamo, della guerra in Ucraina.

Ben 7 mila militari francesi e di altri Paesi alleati, tra i quali l’Italia, si esercitano a combattere contro i nemici. Le operazioni si svolgono non solo nelle zone militari, poligoni di tiro o zone disabitate, ma anche città e paesi, tra la popolazione civile, di 14 dipartimenti del Sud della Francia.