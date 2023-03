Paolantoni ringrazia Reggio Calabria: “Otello o… io” è sold out al Cilea

StrettoWeb

“Commedia, divertente e sold out. Tre cose che mi rendono orgoglioso, lusingato e pieno di gratitudine per la gente che viene a vedere questa commedia, al buio. Quindi grazie Reggio Calabria“. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Francesco Paolantoni ringrazia i reggini che questa sera riempiranno il Teatro Francesco Cilea per assistere allo spettacolo “Otello o… io“, scritta dallo stesso attore napoletano.

L’evento fa parte della prestigiosa stagione teatrale dell’Oda di Peppe Piromalli. Si tratta di una commedia divertente che prende spunto da Shakespeare che, secondo Paolantoni, “si divertirebbe senz’altro guardandola, mi dà l’idea di una persona molto divertente e spiritosa“.

Nel cast presenti anche Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete, protagonisti di una storia che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale.

Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli presentano "Otello o io"