Forza Italia Sicilia, Siracusano: “buon lavoro a Caruso”

“Auguri di buon lavoro a Marcello Caruso, nominato dal presidente Silvio Berlusconi neo commissario di Forza Italia in Sicilia: sono certa che saprà svolgere al meglio il delicato incarico per il quale è stato scelto dal nostro leader. E grazie a Gianfranco Micciché che, da coordinatore regionale, è stato protagonista di tanti successi del nostro partito nell’isola. Forza Italia in Sicilia rappresenta una realtà forte, radicata, e con un importante seguito elettorale”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.

“Esprimiamo nella figura di Renato Schifani il presidente della Giunta regionale, una personalità di valore, che sta governando bene e con grande autorevolezza. Guardiamo avanti, proiettati positivamente alle sfide che ci attendono, a livello locale e nazionale, nei prossimi mesi e nei prossimi anni”, conclude Siracusano.