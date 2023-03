StrettoWeb

Gianfranco Miccichè non è più il commissario di Forza Italia in Sicilia. Poco fa il leader degli azzurri, Silvio Berlusconi, ha nominato come nuovo commissario regionale Marcello Caruso, molto vicino al presidente Schifani.

Nelle scorse settimane, con una lettera firmata da tutti i componenti del gruppo, erano stati proprio i deputati regionali a chiedere al Presidente Berlusconi la nomina di Caruso quale commissario del partito siciliano.