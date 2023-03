Forza Italia, Berlusconi cambia il capogruppo alla Camera. Tutte le novità

StrettoWeb

Forza Italia cambia volto con Silvio Berlusconi che ha deciso dei cambiamenti importanti all’interno del partito. Il leader azzurro ha nominato Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera, al posto di Alessandro Cattaneo, a cui arriva il ruolo di vicecoordinatore. Licia Ronzulli resta presidente dei senatori, ma perde il ruolo di coordinatore della Lombardia, che va ad Alessandro Sorte.

Sei i nuovi coordinatori regionali, con Elisabetta Casellati per la Basilicata e Claudio Lotito che ottiene il Molise, Rosaria Tassinari in Emilia Romagna, Marcello Caruso in Sicilia, dove era appena stato nominato commissario al posto di Gianfranco Miccichè, Marco Stella in Toscana e Flavio Tosi in Veneto. “Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione”, ha spiegato Berlusconi. Ora c’è attesa per capire le ripercussioni di queste scelte, che di fatto segna un passo avanti dell’ala più vicina al Governo Meloni.