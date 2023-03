Forte esplosione scuote la Piana di Gioia Tauro: paura tra Polistena e Cinquefrondi

StrettoWeb

Una forte esplosione ha scosso poco fa i residenti della zona industriale di Polistena, cuore della Piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria. Il boato è stato avvertito fino a Cinquefrondi. Al momento non si conosce il luogo esatto dell’esplosione ma in zona si avverte solo una leggera nube nell’aria.

Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia che sta effettuando i rilievi del caso per capire la dinamica dell’accaduto e stabilire da dove si è originata l’esplosione.

Seguiranno aggiornamenti