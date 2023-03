Forbes inserisce un messinese fra i migliori Under 30 d’Italia

StrettoWeb

Si chiama Francesco Andaloro il giovane messinese, di Milazzo, inserito nella prestigiosa lista di Forbes Italia “30 under 30”. Si tratta delle classifica stilata ogni anno dalla rivista economica per indicare i giovani più talentuosi ed influenti d’Italia, ognuno operante in un settore diverso.

Andaloro, giovane imprenditore, è stato inserito al primo posto nella categoria “Energy”. La sua azienda di costruzioni si occupa di materiali sostenibili, tecnologie smart, energie rinnovabili, crowdfunding edile e molto altro. Tutte innovazioni introdotte da Francesco Andaloro nel settore delle costruzioni, arrivando a raggiungere risultati tali da farlo emergere a livello nazionale.

Nella medesima classifica, sempre divisa per settori, sono stati inseriti anche nomi celebri come Lazza, Valentina Romani, Luca Toscano e Pecco Bagnaia.