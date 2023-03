Filctem Cgil Calabria: eletta la nuova segreteria

StrettoWeb

È stata eletta oggi la nuova Segreteria della Filctem Cgil Calabria, categoria guidata dal Segretario Generale Francesco Gatto. Al termine dell’Assemblea Generale, che si è tenuta a Lamezia Terme, sono stati eletti con 44 voti favorevoli e due astenuti Emanuela Tripodi, Silvio Scaramella e Antonio Mangano. Confermata alla presidenza dell’Assemblea Annamaria Palummo.

L’Assemblea è stata l’occasione per sviscerare temi nevralgici della Calabria, anche grazie all’intervento del Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato e le conclusioni di Mauro Tudino del dipartimento elettrico Filctem Nazionale.

Una Vertenza Calabria da rinvigorire e l’opposizione all’autonomia differenziata alcune delle questioni che vedono la sigla sostenere a pieno la Confederazione, mentre per quanto riguarda quelle specifiche della categoria il dibattito ha fatto leva sulle nuove politiche industriali, la transizione energetica e le sue prospettive.

A precedere l’inizio dei lavori qualche istante di raccoglimento in memoria delle vittime del naufragio di Cutro e di Salvatore Cucè, operaio calabrese morto in un cantiere edile del Terzo Valico di Voltaggio, in Nord Italia, il cui fratello fa parte della Filctem.