La fiera erotica in arrivo in Calabria fa il giro del mondo: è notizia anche negli USA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La kermesse riservata agli adulti “TorinoErotica”, in programma ad aprile a Cosenza e dedicata all’inclusivo mondo dell’Eros, è notizia Oltreoceano. L’annuncio giunge nottetempo dagli Stati Uniti d’America ed è pubblicato da una delle maggiori testate specializzate dell’industria per adulti, che annovera milioni di lettori in tutto il mondo. Il magazine statunitense scrive: “L’edizione 2023 della fiera italiana TorinoErotica si svolgerà dal 14 al 16 aprile a Cosenza, in Calabria – e dettaglia – Rocco Siffredi, Valentina Nappi e altri performer europei saranno presenti alla tre giorni di expo al Palacosentia.”