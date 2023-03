StrettoWeb

Tra le strade dell’Alto Jonio Cosentino si verifica, di notte, uno strano fenomeno: la gente dorme tranquilla a casa e qualcuno, di soppiatto, appicca fuoco alle auto. La mano dell’anonima incendi, così è stata ribattezzata l’associazione a delinquere in questione, è tornata a colpire, dopo alcune settimane di “riposo”. Stanotte infatti, un veicolo ha preso fuoco nella zona di Rossano Scalo, in via Adige: si tratta di una monovolume di proprietà di un cittadino pakistano, la cui parte anteriore è rimasta completamente carbonizzata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco locali per spegnere l’incendio ed una volante dei Carabinieri che ha effettuato i primi accertamenti: parrebbe, ancora una volta, che l’incendio sia di natura dolosa.

Un’indagine che rimane ancora aperta, nonostante i numerosi precedenti in tutto il territorio: gli incendi infatti, vengono appiccati quasi sistematicamente non solo nella zona di Corigliano-Rossano – sicuramente la più colpita – ma anche nei paesi limitrofi come Mirto Crosia, Cassano allo Jonio e Trebisacce. Gli episodi si verificano ormai da anni e, nonostante alcuni della banda siano stati arrestati nel 2021, gli incendi continuano ad accadere. Si indaga quindi non solo sul movente, ma la questione solleva un interrogativo importante: quanto sicure e vigilate sono le nostre cittadine?