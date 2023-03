Festa delle donne, Vellini (FI): “meno mimose, più azioni concrete” | FOTO 

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Oggi non è una festa, oggi è un ricordo di donne che non ci sono più, che hanno lottato per la loro vita e i loro diritti. Non ricordiamoci delle donne nella ricorrenza, cerchiamo di essere accanto a loro quando serve, ogni giorno. Perché sarà sempre quello che fai a rendere speciale quello che dici“. È quanto dichiarato da Dario Vellini, responsabile provinciale del coordinamento Inclusione Sociale e Terzo Settore FI di Catania, in merito alla Giornata Internazionale dedicata alle donne.

“Quando al policlinico di Catania, reparto Ematologia doni 26 parrucche nel progetto “Angeli per Capelli”. Quando doni alla fondazione “Fibrosi cistica”, nel progetto “Viagrande per la Fibrosi cistica” Catania-Paternò 2,300,00 euro per la ricerca.

Quando scendi in piazza a raccogliere firme per presentare una proposta di legge alla Camera contro la violenza sulle donne. Esistono tanti simboli, come panchine, scarpe e mimose, ma la concretezza di quello che si fa sarà sempre più forte di qualsiasi ricorrenza o data, cerchiamo di essere uomini veri e non finti testimoni di una ricorrenza“, conclude Vellini.