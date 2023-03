Europa League, “Di Magia” Juve: la Roma è a metà dell’opera

StrettoWeb

Dopo il pareggio del Milan contro il Tottenham, risultato utile per staccare il pass per i quarti di Champions League che mancavano dal 2012, altre due le italiane impegnate in Europa.

Nel giovedì di Europa League tocca a Roma e Juventus in campo nelle gare degli ottavi di finale del torneo. I primi a scendere in campo sono i giallorossi di Mourinho che superano 2-0 la Real Sociedad mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. Di El Shaarawy e Kumbulla i gol che regalano il successo ai capitolini in vista di un ritorno da non sottovalutare in terra iberica.

Successo importante anche per la Juventus che supera 1-0 un ostico Friburgo. Di Maria si carica la squadra sulle spalle con qualità e personalità, segna il gol della vittoria da centravanti vero, rubando il tempo alla difesa su colpo di testa. Immagine che stride con quella di un opaco Vlahovic, mai realmente pericoloso. Un po’ di apprensione per l’infortunio occorso a Chiesa: un brutto movimento del ginocchio che lo ha costretto a giocare praticamente da fermo per tutto il finale di partita.

In Conference League la Fiorentina supera 1-0 i turchi del Sivasspor, la Lazio cede 1-2 contro l’AZ Alkmaar perdendo da situazione di vantaggio.