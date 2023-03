Eclatante errore grammaticale: “Areonautica Militare”, Frecciarossa bocciato!

StrettoWeb

E’ diventata virale sui social la foto di un treno Frecciarossa con una grafica speciale, ideata per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare italiana che ricorre proprio quest’anno. Uno dei vagoni, però, contiene un refuso da penna rossa da parte della maestra elementare. Al posto di aeronautica si legge “areonautica“.

Qualcuno, su Twitter, ha persino chiamato in causa il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Ti disturbo perché vorrei sapere chi è l’autore di questo scempio, roba da matita rossa alle elementari. I soldi degli Italiani vanno spesi bene e la nostra lingua rispettata” scrive l’utente Uther Pendragon in un tweet. “Suppongo Trenitalia. No comment“, ha risposto Crosetto.

Trenitalia intanto, come si legge sul Corriere della Sera, è già al lavoro per sostituire la scritta sbagliata. Anche perché, allo stato attuale, la carrozza con l’errore sta circolando per le stazioni italiane.