Eolico: “energie rinnovabili in Sicilia non sono pulite: sono affari sporchi della mafia”

“Nel trapanese continua la distruzione del paesaggio: altre torri nei luoghi della memoria garibaldina. Di pulito nelle cosiddette energie rinnovabili c’è poco; ci sono invece gli affari sporchi della mafia, come le inchieste di questi anni hanno dimostrato“. E’ quanto dichiarato in una nota dal sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte denuncia anche “la ripresa delle installazioni di pale eoliche in provincia di Trapani, dove il paesaggio è già devastato da centinaia di torri, dal “Cretto di Burri” fino a Marsala“.

“Nonostante l’arresto di Matteo Messina Denaro che nell’eolico aveva il cuore dei suoi milionari affari, la mafia, che ha cacciato me da sindaco di Salemi nel momento in cui è cominciata la mia battaglia contro l’installazione degli impianti, continua, imperterrita, la sua violenza contro il paesaggio in luoghi mirabili della memoria garibaldina, com’è nel caso di Contrada Rampingallo, tra Salemi e Marsala“, prosegue. “La povera Salemi – afferma Sgarbi – continua a essere stuprata senza potersi difendere. L’azione criminale è per terra e per mare: a Mazara del Vallo, infatti, sono previste 42 pale eoliche offshore“.