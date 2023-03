“Entrate nei negozi senza mascherina”: ora cambiano idea, ma il motivo è sorprendente

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Consigliamo l’uso della mascherina al chiuso”. “Anzi no, siete obbligati a indossare la mascherina ovunque, anche all’aperto, c’è il Covid”. “Vabbé, fate un po’ quello che vi pare, ma se la utilizzate è meglio”. Ora arriva l’ultima: “quando entrate nei negozi dovete togliervi la mascherina”. E diventa anche una sorta di obbligo! Accade a New York e il motivo è sorprendente: la pandemia non c’entra, ma di mezzo c’è la criminalità.

Sembra di essere su Scherzi a Parte, a ben pensarci: fino a poco tempo fa obbligavano ovunque a tenere la mascherina anche al chiuso, ora quella permette ai criminali di non essere scoperti dopo aver commesso reati. “E quindi ora è meglio se ve la togliete!” E’ stato il Sindaco di New York, Eric Adams, a “invitare” i proprietari dei negozi a richiedere ai clienti di togliersi le mascherine quando entrano nei negozi.

“Stiamo lanciando un chiaro appello a tutti i nostri negozi: non consentire alle persone di entrare nel negozio senza togliersi la mascherina. E poi, una volta dentro, possono continuare a indossarlo se lo desiderano”, ha detto Adams lunedì in un’intervista radiofonica su 1010 WINS. “Sia chiaro, alcuni di questi personaggi entrano nei negozi che indossano la loro maschera, non lo fanno perché hanno paura della pandemia, lo fanno perché hanno paura della polizia“, ​​ha detto Adams. in un’intervista televisiva separata lunedì su PIX 11. “Dobbiamo smettere di permettere loro di sfruttare la sicurezza della pandemia indossando maschere, commettendo crimini”.