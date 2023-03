Emesso mandato di arresto per Putin: bambini ucraini deportati

StrettoWeb

La Corte Penale Internazionale dell’Aia ha emesso un mandato d’arresto nei confronti di Vladimir Putin. Il Presidente russo è accusato di crimini di guerra per le sue azioni nel conflitto. Le accuse includono anche la deportazione illegale di bambini dai territori occupati alla Federazione Russa. Ci sono “ragionevoli motivi” per ritenere che Putin sia “personalmente responsabile” del sequestro, classificato come crimine di guerra.

I crimini sono iniziati nelle aree dell’Ucraina occupate dai russi “almeno dal 24 febbraio 2022“, l’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Secondo l’ICC, un altro mandato d’arresto è stato emesso anche contro il commissario presidenziale per i diritti dei bambini, Maria Alexeyevna Lvowa-Belowa. In una recente conversazione con Putin, ha affermato di aver adottato lei stessa un giovane della città occupata di Mariupol. Uno studio dell’università americana di Yale ha recentemente individuato una rete di campi in Russia in cui sarebbero stati ospitati 6.000 bambini ucraini. A marzo, il governo ucraino ha parlato di oltre 16.000 bambini rapiti.

I mandati di arresto per Putin e Lvova-Belova sono i primi due relativi a presunti crimini di guerra russi in Ucraina. Una portavoce del ministero degli Esteri russo ha affermato che la decisione non ha alcun significato legale per la Russia. Il paese non è soggetto allo Statuto di Roma e quindi non ha obblighi corrispondenti.

L’Ucraina parla di “decisione storica”

Il procuratore generale ucraino Andriy Kostin ha parlato di “decisione storica per l’Ucraina e per l’intero ordinamento giuridico internazionale“. Andriy Yermak, capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ha affermato che il mandato di arresto è stato “solo l’inizio”.

Sebbene l’Ucraina non abbia ratificato lo Statuto di Roma della Corte internazionale di giustizia, Kiev riconosce la giurisdizione dei giudici per crimini contro l’umanità e crimini di guerra contro l’Ucraina commessi sul territorio ucraino dal 2014. Nel 2015, il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin ha rilasciato una dichiarazione in tal senso all’Aia. Poco dopo lo scoppio della guerra, il procuratore capo Khan aveva già avviato le indagini in Ucraina.

Il mandato di arresto limita la libertà di movimento di Putin

I processi in assenza dell’imputato non sono possibili presso la Corte penale internazionale. A meno che gli imputati non vengano estradati, nessun processo può aver luogo e nessun verdetto può essere emesso. Tuttavia, il solo mandato d’arresto limita la libertà di movimento del presidente russo. Gli Stati parti della corte sono obbligati ad arrestare Putin se entra nel loro territorio.

Una squadra investigativa delle Nazioni Unite ha dichiarato solo giovedì che il trasferimento forzato di bambini ucraini in Russia o in aree dell’Ucraina controllate dalla Russia costituisce un crimine di guerra. La deportazione su larga scala di bambini “viola il diritto umanitario internazionale e costituisce un crimine di guerra“, ha affermato il team.

Maria Zakharova, portavoce russa, ha commentato l’emissione di un mandato d’arresto per Putin da parte della Corte penale internazionale dell’Aia. “Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, anche dal punto di vista giuridico.

La Russia non partecipa allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e non ha alcun obbligo ai sensi di esso. La Russia non sta collaborando con questo organismo e le eventuali “prescrizioni” di arresto provenienti dalla Corte internazionale di giustizia saranno legalmente nulle per noi“.