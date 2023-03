Elezioni Friuli Venezia Giulia: sfilata di big per la chiusura della campagna elettorale

StrettoWeb

Ultimo giorno di campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia in vista delle elezioni regionali e comunali. Quella del centrodestra a sostegno del candidato alla guida della Regione Massimiliano Fedriga ed al comune di Udine Pietro Fontanini si chiude alle 17:30 con i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il Preemier Giorgia Meloni sarà collegata in videochiamata.

La campagna elettorale del candidato presidente del Pd e del M5S, Massimo Moretuzzo, si concluderà a Gemona con un incontro alle 20 in piazza del Ponte. A sostenerlo, dopo il segretario nazionale del Pd Elly Schlein, arriva oggi il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Per il candidato presidente della Regione del Terzo Polo Alessandro Maran l’appuntamento è con una serata-festa alla trattoria “Levade” di Castions di Strada a partire dalle 20.