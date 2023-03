Drammatico incidente stradale sulla SS106: un morto nel reggino

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa sera sulla SS106, strada della morte, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato precisamente a Stignano dove un’auto si è scontrata con un camion. Il terribile impatto ha provocato la morte dell’uomo a bordo della vettura. L’incidente potrebbe essere stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia che in serata ha colpito tutta la provincia di Reggio Calabria.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del malcapitato e le forze dell’ordine che hanno regolato il traffico e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. A causa del sinistro si sono verificate pesanti ripercussioni alla viabilità che per più di un’ora e rimasta bloccata fino all’arrivo del magistrato di turno.