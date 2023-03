Il Dottore Favasuli rappresenterà la Reggina all’Inter Medical Meeting

StrettoWeb

“Un appuntamento tanto atteso quanto importante, per evidenziare l’enorme valenza della medicina nell’ambito del calcio e dello sport in generale. Il Dottor Pasquale Favasuli, medico sociale della Reggina 1914 nonché Vice Presidente della Lamica (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio) nella giornata di domani rappresenterà il club amaranto all’interno dell’Inter Medical Meeting”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club amaranto”.

“Il convegno, giunto alla quarta edizione, si terrà al centro congressi Humanitas di Rozzano ed anche quest’anno vedrà la partecipazione di centinaia di esperti del settore. Il ruolo di Chairman sarà nuovamente ricoperto dal Professor Piero Volpi, luminare nel campo dell’ortopedia e responsabile dell’area medica dell’Fc Internazionale Milano”, si legge ancora.

“Nel corso dell’evento, intitolato ‘Le traumatologie nel calcio professionistico negli ultimi 40 anni’, verranno affrontati argomenti di assoluto rilievo: le lesioni del legamento crociato anteriore, il covid e il calcio professionistico, il trattamento delle lesioni del menisco laterale e le lesioni muscolari”.