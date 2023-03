Donne in topless nelle piscine pubbliche. Svolta a Berlino: i motivi

StrettoWeb

Una svolta culturale e sociale, in nome della parità di genere. Accade in Germania, a Berlino, dove da ora in avanti le donne potranno andare in topless nelle piscine pubbliche. Ad aver “smosso le acque”, la ragazza che gestisce le piscine pubbliche della città, la quale ha denunciato l’obbligo dei due pezzi per le donne. “Se gli uomini possono tenere il petto scoperto, perché non lo possono fare anche le donne?”, il sunto del pensiero della donna. Dalla denuncia, così, si è arrivati alla decisione del Giudice. Anzi, per la precisione, del “Senato di Berlino per la giustizia, la diversità e l’anti-discriminazione”.

“L’ufficio del difensore civico accoglie con grande favore la decisione della Baederbetriebe, perché stabilisce pari diritti per tutti i berlinesi, siano essi maschi, femmine o non binari, e perché crea anche certezza giuridica per il personale della Baederbetriebe”, le parole del capo del difensore civico Doris Liebscher.