Reggio: don Zampaglione incontra il Presidente del Coni Calabria

Il direttore dell’Ufficio diocesano Tempo libero, Turismo e Sport, don Giovanni Zampaglione, lo scorso 4 marzo, ha incontrato il Presidente del Coni Calabria, Avv. Maurizio Condipodero, con l’intento, attraverso l’arte del dialogo e dell’ascolto, di unire le forze per promuovere i valori cristiani anche attraverso lo sport. “È importante”, ha sottolineato don Giovanni Zampaglione, “non viaggiare da soli ma avere dei compagni di viaggio in maniera che, nonostante le “soste” e le difficoltà, si giunga a destinazione. Portare i valori della cristianità deve diventare obiettivo primario di tutti gli attori dello sport in chiave cristiana. Questa “mission” deve divenire un traguardo per tutti”.

Sia don Zampaglione sia il Presidente Condipodero hanno sottolineato l’importanza del lavorare insieme e del fare “gioco di squadra” per raggiungere gli obiettivi prefissati.