Disponibile l’ultimo numero di “Forza Reggina”, alla vigilia del match col Cagliari | PDF

“Qual è la vera Reggina?”. Titola così l’ultimo numero di “Forza Reggina”, periodico di sport e cultura. E’ possibile scaricare il download in Pdf, alla vigilia del match del Granillo di domani contro il Cagliari. La riflessione del direttore Antonello Placanica si sposta dai problemi extracampo, con l’attenzione mediatica verso gli amaranto per via della questione concordato, a quelli del rettangolo verde, con alcun dubbi rimasti irrisolti dal momento che a Perugia non si è giocato.

