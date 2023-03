Diamante premiato a Bologna come Comune Plastic Free

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il comune di Diamante è stato premiato per il secondo anno consecutivo come “Comune Plastic Free”. E’ stato il consigliere con delega all’Ambiente, Antonio Cauteruccio, a ricevere il premio assegnato dall’associazione ‘Plastic Free Odv Onlus’ nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina,presso la Sala del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna, dove sono stati insigniti del riconoscimento, i Comuni che si sono distinti per aver adottato buone pratiche nel contrasto all’uso della plastica usa e getta e hanno adottato misure concrete a favore della sostenibilità ambientale e della tutela dell’habitat. Due tartarughe, che segnalano un alto grado di virtuosità sono state assegnate a Diamante. A consegnare il premio la referente di zona Alessandra Nucaro, riferimento costante nelle battaglie a favore dell’Ambente.

“Sono orgoglioso – dice il Consigliere Cauteruccio – di aver rappresentato Diamante che è risultato uno dei quattro comuni calabresi premiati e assieme a Città importanti come Bologna, Genova e Firenze. Un riconoscimento che premia il lungo e virtuoso percorso avviato dalla nostra Amministrazione Comunale sul problema plastica e più in generale sui temi della sostenibilità ambientale, della gestione dei rifiuti e della lotta agli abbandoni indiscriminati, così come le attività e le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio. Il premio di oggi è, naturalmente, uno stimolo straordinario a continuare su questa strada e a fare sempre di più e meglio. Per questo ringraziamo Palstic Free Odv Onlus, l’associazione con la quale da tempo abbiamo instaurato una stretta e importante collaborazione. In questa occasione rivolgo inoltre i miei ringraziamenti all’Ufficio Tecnico settore Ambiente, agli appaltatori e operatori del settore rifiuti; agli operatori della manutenzione del verde pubblico, della depurazione, della rete idrica e agli addetti ai servizi esterni del Comune. Voglio, non da ultimo, ringraziare TeleDiamante nella persona di Alfredo Pagano che ha voluto essere a Bologna per documentare anche questo importante momento per la nostra Città”