“Denti Sani & SorriDenti”, il progetto educativo arriva nella scuola “F. Jerace” di Polistena

È iniziato da qualche giorno il viaggio del Dott. Vincenzo Nasso, Medico Odontoiatra che ha il suo Studio Dentistico a Polistena (RC), nel mondo della Scuola con il Progetto Educativo “Denti Sani & SorriDenti” in collaborazione con Elmex, leader mondiale nell’igiene orale. L’Istituto Comprensivo “F. Jerace” di Polistena ha aderito con entusiasmo alla Campagna di sensibilizzazione all’igiene dentale che ha come scopo l’istruzione e la motivazione all’igiene orale domiciliare nei bambini con lezioni a tema, gadget, giochi e materiali educativi per tutta la famiglia.

“Durante questo viaggio oltre 250 bambini impareranno a conoscere, divertendosi, i loro denti – ha affermato il Dott. Nasso – “e a come prendersene cura, lavandoli bene e mangiando sano. Ringraziamo il Dirigente Scolastico Maria Tigani che ci ha permesso di realizzare il progetto, tutti i docenti e i collaboratori per la loro estrema gentilezza e disponibilità nei nostri confronti. Soprattutto ringraziamo i bambini, che sono attenti e curiosi di conoscere il loro cavo orale e come prendersene cura”.