Cutro, il 14 marzo il convegno CISL e ANOLF: “Mai più vittime del mare”

“Mai più vittime del mare” è il tema dell’iniziativa che martedì 14 marzo 2023 vedrà a Cutro (Sala polivalente “Falcone Borsellino”, ore 9.00) la CISL calabrese con la CISL nazionale e l’ANOLF (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere) per dire ‘mai più stragi di migranti. Per chiedere accoglienza, integrazione, cooperazione. Per una riflessione comune. Introdurrà il Segretario generale della CISL Calabria, Tonino Russo. Concluderà il Segretario confederale della CISL nazionale, Andrea Cuccello.

Porgeranno un saluto: il Sindaco di Cutro, Antonio Ceraso; il dirigente scolastico dell’I.C. “Abate Fabio Di Bona”, Vincenzo Corigliano. Interverranno: il Presidente del Centro studi e ricerche IDOS, Luca di Sciullo; il Presidente nazionale dell’ANOLF, Maria Ilena Rocha; il Vice Presidente della Giunta regionale, Giusy Princi. Al termine è previsto un momento di cordoglio e preghiera per le vittime del naufragio avvenuto il 26 febbraio, con la deposizione di una corona di fiori sulla spiaggia di Steccato di Cutro.