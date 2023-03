Crotone-Catanzaro, vola un seggiolino in campo: Daspo per un giovane tifoso

StrettoWeb

Ha lanciato in campo, dalla Curva Sud, un seggiolino. Poco prima, invece, sempre dalla Curva e sempre verso il campo, aveva lanciato un fumogeno già acceso di colore bianco, “noncurante – riferisce la Questura – delle conseguenze che tale gesto avrebbe potuto provocare agli altri tifosi o ai calciatori ed al personale addetto alla safety presente in campo”.

Per questo motivo un giovane tifoso 19enne del Crotone ha ricevuto un Daspo della durata di 2 anni. Gli episodi hanno avuto luogo nel corso del derby calabrese di Serie C tra Crotone e Catanzaro andato in scena allo stadio Ezio Scida qualche settimana fa.