Crolla una strada provinciale in provincia di Messina, frazioni isolate a Santa Teresa

Paura a Santa Teresa del Riva in provincia di Messina dove si è verificato un crollo nella strada di collegamento per la frazione di Misserio. “Con i tecnici comunali e della città metropolitana stiamo cercando di capire come e se possibile intervenire; sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che ringrazio sempre”, evidenza il sindaco Danilo Lo Giudice.

L’allarme è scattato nella notte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato sino all’alba, polizia provinciale, carabinieri e l’ente del gas per una perdita di metano provocato dal cedimento.