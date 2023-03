Covid e laboratorio di Wuhan, la clamorosa affermazione dell’FBI

StrettoWeb

Anni di domande, studi, dubbi, smentite, mondo totalmente stravolto. E oggi, a oltre tre anni dallo scoppio della pandemia da Covid partita da Wuhan, c’è una clamorosa affermazione dell’FBI che rimette in gioco la possibile origine da laboratorio. “Il Covid-19 molto probabilmente ha avuto origine in un laboratorio controllato dal governo cinese. L’Fbi ha valutato da tempo che le origini della pandemia sono molto probabilmente un potenziale incidente di laboratorio”, ha detto il capo dell’FBI Christopher Wray a Fox News. Nella sua intervista, Wray ha accusato Pechino di aver “fatto del suo meglio per cercare di contrastare e offuscare” gli sforzi per identificare la fonte della pandemia globale.

E intanto la Cina non ci sta e ha negato una fuga da un laboratorio a Wuhan, definendo l’accusa diffamatoria ed esortando gli Usa a smettere di politicizzare la questione. La portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning ha detto che “la Cina ha sempre sostenuto e partecipato al tracciamento scientifico del nuovo coronavirus”. La fuga di laboratorio è stata ritenuta “altamente improbabile” dal team di esperti Cina-Oms che ha visitato il laboratorio di Wuhan a inizio 2021