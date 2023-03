Alfredo Cospito, Nordio: “sul 41 bis non cederemo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Non possiamo ammettere che esista un 41 bis di serie A per i mafiosi e uno di serie B per gli anarchici. Finché la legge ci sarà non cederemo ad alcuna forma di pressione“. Lo ha detto a Treviso il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito del caso Cospito. “L’esistenza del 41 bis – ha precisato Nordio – deve essere discussa finché si vuole, ma in ambito parlamentare. Si può decidere se mantenerlo o meno, e la discussione sarebbe assolutamente legittima, ma finché la legge esiste va applicata nei confronti di tutti“, ha concluso.