Cospito, il medico: “sta male, colpito il sistema nervoso”

Il caso di Alfredo Cospito non accenna a voler lasciare la ribalta delle cronache nazionali. L’anarchico è detenuto in regime di 41bis dal 2012, quando è stato condannato a 30 anni per aver gambizzato Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006.

Cospito, che da qualche mese ha deciso di fare lo sciopero della fame al fine di ottenere una misura detentiva meno pesante, soffre ora di un “evidente deficit del sistema nervoso periferico” che si manifesta con la difficoltà a camminare. Lo riferisce il suo medico di fiducia, Andrea Crosignani, che l’ha visitato all’ospedale San Paolo. Il problema, spiega il medico al legale dell’anarchico in un audio ascoltato dall’AGI, è causato dalla perdurante carenza di vitamine per lo sciopero della fame.