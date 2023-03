Cospito: bomba carta e insulti contro il Pd, gli anarchici voltano le spalle a Schlein

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una bomba carta è stata lanciata questa notte contro un circolo del Pd in via Catanzaro a Roma. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sui muri intorno al circolo, nei pressi di piazza Bologna, sono comparse anche le scritte “Stop 41 bis“, “Alfredo Libero“. Le scritte sono una chiara rivendicazione del gesto violento da parte degli ambienti anarchici. Il riferimento è infatti al detenuto Alfredo Cospito. Sui muri sono apparti anche insulti contro il Partito Democratico. Sulla vicenda a lavoro gli uomini della Digos e del commissariato Porta Pia. Sul posto la Scientifica per i rilievi.

La segnalazione al 113 è avvenuta intorno a mezzanotte e mezza. La serranda della finestra del circolo, al piano terra di via Catanzaro, è stata danneggiata dal lancio della bomba carta. Intervenuti gli artificieri per la bonifica e la scientifica per i rilievi. Le volanti intervenute per i rilievi sono quelle di Porta Pia e San Lorenzo.

Gualtieri: “solidarietà e vicinanza”

“Solidarietà e vicinanza al Circolo PD Italia Lanciani per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede. Mi auguro che i responsabili di questo vile gesto vengano individuati. Nessuno spazio per la violenza nella nostra città“. Lo scrive su twitter il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito dell’attacco anarchico al circolo PD di Roma.