Cosenza-Reggina, il Giudice Sportivo punisce il club amaranto: inflitta una multa

Beffata doppiamente. La Reggina, dopo aver perso sul campo il derby di Cosenza in maniera rocambolesca e in pieno finale, si deve anche sorbire l’ennesima multa stagionale. L’ha inflitta al club il Giudice Sportivo, nel consueto resoconto sugli squalificati dopo il turno infrasettimanale di Serie B. Per la società dello Stretto l’ammenda è di 8 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e cinque petardi nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bottigliette di plastica”.

In merito agli squalificati, nessun fermato per la Reggina in vista del match contro il Parma. I ducali, invece, al Granillo non avranno Valenti, espulso nella sfida di martedì persa in casa contro il Pisa. Ritornano però Estevez e Camara, dopo i rossi ricevuti a Frosinone. Di seguito tutti gli squalificati: Valenti (Parma), Buchel (Ascoli), Gomes (Palermo), Silvestri (Modena).