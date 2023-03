Cosenza: pusher arrestato dopo aver tentato la fuga ad un posto di blocco

StrettoWeb

Dopo il blitz “Pressing” degli scorsi giorni, continuano i controlli a tappeto nella città di Cosenza, soprattutto in quelle che vengono definite le “piazze dello spaccio”. Ed è proprio a seguito di questi controlli che è stato arrestato un 42enne, nella giornata di sabato 25 marzo. L’uomo è stato fermato ad un posto di blocco dalla Polizia e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nello specifico, lo spacciatore aveva dietro 7 grammi di cocaina, 9 grammi di marjuana e 5 grammi di hashish, oltre a tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Una volta fermato, il 42enne ha provato ad eludere l’arresto scappando con la sua auto. Gli agenti quindi, si sono messi all’inseguimento dell’uomo e lo hanno bloccato dopo una breve fuga. L’individuo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e condannato agli arresti domiciliari, secondo l’istanza emanata dal procuratore Mario Spagnuolo.