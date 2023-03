Cosenza: eletta la nuova segreteria della Flai Cgil

StrettoWeb

In data odierna si è riunita presso la sala Giovanni Donato nella Cgil di Cosenza, l’assemblea della suddetta categoria. Gli ordini del giorno in discussione oltre all’approvazione del bilancio preventivo 2023, l’elezione del presidente della stessa assemblea, l’ufficio di presidenza, e la segreteria, che per i prossimi quattro anni cercherà di fronteggiare le tante vertenze e sollecitazioni da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che la categoria rappresenta.

Alla presenza della segretaria Regionale della Flai Cgil, Caterina Vaiti, a cui è toccato il compito di concludere i lavori, e del segretario generale della camera del lavoro di Cosenza, Massimiliano Ianni, la discussione inizia con la relazione di Giovambattista Nicoletti Segretario Generale della Flai Cgil di Cosenza, che focalizza parte dell’intervento, su alcune problematiche che vanno portate a compimento nell’immediato. Risoluzione definitiva rispetto all’inquadramento dei lavoratori in forza presso il servizio di Sorveglianza idraulica, riforma dei consorzi di Bonifica e questione relativa alla forestazione Calabrese.

Per quanto riguarda l’indicazione per la presidenza dell’assemblea generale, viene fatta la proposta di una compagna storica, lavoratrice dell’azienda Gias Cotrapa, la compagna Donatella Stellato, dotata di esperienza e di una lunga militanza nelle file della Flai Cgil di Cosenza, a lei sono stati affiancati due vice presidenti, Simari Salavtore, lavoratore in Forza all’azienda Calabria Verde ed operante nei cantieri di San Giovanni in Fiore, e Francesco Di Francesco, della sorveglianza Idraulica. Sia il Bilancio che la presidenza vengono votati palesemente all’unanimità.

Per quanto riguarda la Segreteria, Nicoletti ripropone gli uscenti Valentino Sposato, lavoratore di Calabria Verde e responsabile Flai di Acri e Carmela Paletta, lavoratrice dell’UTB, in aggiunta, vengono proposti i compagni Antonio Romano, già responsabile della Flai di San Giovanni in Fiore e Marina Pistone responsabile dell’Alpaa del Comprensorio di Cosenza.

La votazione questa volta svolta in modalità segreta da il seguente esito, su 40 aventi diritto al voto, hanno di fatto votato 36 persone di cui 36 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari.

Nei prossimi giorni verrà convocata la segreteria per l’attribuzione delle deleghe e la costituzione dei dipartimenti, poi lavoro, presenza tra i lavoratori, ascolto delle loro problematiche e mobilitazioni qualora fossero necessarie.