Cosenza: la comunità di Amendolara piange il sindaco Pasquale Aprile

Una breve nota dell’Amministrazione Comunale di Amendolara, nella provincia di Cosenza, rende nota la notizia della dipartita del Sindaco Pasquale Aprile, deceduto nelle prime ore di questa mattina. Profondo cordoglio da parte di tutta la comunità e dei paesi dell’Alto Jonio Cosentino, che si stringono attorno alla famiglia del primo cittadino. Aprile, 73 anni, soffriva da tempo di una lunga malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Il sindaco, stimato impiegato comunale prima della carica, era stato eletto durante la campagna amministrativa del 2021 e, sin da subito, aveva preso in mano le redini del territorio amendolarese, attuando un progetto di cambiamento e rinascita della cittadina. Tra le questioni che più gli stavano a cuore, oltre alla riqualificazione del borgo di Amendolara, anche la vertenza sui lavori per la Strada Statale 106. La camera ardente verrà allestita nel Palazzo di Città, mentre nella giornata di domani verrà proclamato il lutto cittadino, in occasione dei funerali.