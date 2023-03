Cosenza, arriva la storica “Fiera di San Giuseppe”: una tre giorni che sa di tradizioni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si avvicina la Festa del Papà, celebrata il 19 marzo in onore di San Giuseppe, ma un altro evento crea fermento tra i cittadini di Cosenza e dintorni. Non solenni processioni e feste scolastiche, ma l’inizio della storica “Fiera di San Giuseppe” che parte domani 16 marzo per occupare le strade del centro fino a domenica, giorno dedicato al santo. Preparatevi quindi ad una sfilza di stand e bancarelle che vi faranno acquistare anche quelle cose che non sapevate di volere. Tra piante, ceramiche, vintage, abbigliamento e cibo, parte l’allestimento della fiera che, per tre giorni consecutivi, occuperà gran aprte del suolo della città dei bruzi.

Il percorso resta pressoché inalterato: si parte quindi dai campetti di calcio adiacenti il carcere per prolungarsi fino al Liceo Scientifico Scorza. Sarà poi presente un secondo segmento che si snoderà tra piazza Matteotti e i Due Fiumi, raggiungendo anche un tratto di via Popilia. L’intento del primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, è di dare risalto alle associazioni di volontariato che occuperanno un posto d’onore al centro della fiera. Come sempre, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse per permettere a grandi e piccini di partecipare all’evento che, causa maltempo, potrebbe risentire di alcuni cambiamenti last minute. Speriamo quindi che la pioggia sia clemente, quel tanto per darci il tempo di gustare un “cavalluccio” (di caciocavallo) e un “panino ‘nzivato”.