Corigliano: paziente appicca incendio nel pronto soccorso

Tragedia sfiorata al pronto soccorso dell’ospedale “Guido Campagna” di Corigliano, nella città di Corigliano-Rossano. Stando alle prime informazioni, l’atto doloso è avvenuto all’una di stanotte quando un paziente ha dato fuoco alla sua barella con un accendino. Il soggetto, ricoverato per il trattamento sanitario obbligatorio, avrebbe deciso di dare alle fiamme il lettino creando così grande scompiglio.

Una volta appiccato l’incendio, le fiamme hanno cominciato a propagarsi ma il personale sanitario è riuscito subito a domarle. L’intero pronto soccorso è stato ricoperto da una coltre di fumo intensa accendendo, in senso figurato, il continuo dibattito sulla sicurezza nei presidi ospedalieri. Si indaga infatti non solo per cercare il movente che ha portato l’individuo all’insano gesto, ma soprattutto sul perché, ancora una volta, i sensori anti-incendio non abbiano funzionato a dovere in modo da contenere, come da protocollo, l’emergenza.