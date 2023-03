Coppa Italia Serie D, il Lamezia di Saladini esce in semifinale: presente anche la Reggina

StrettoWeb

Si ferma in semifinale di Coppa Italia Serie D il cammino del Lamezia Terme di Saladini, proprietario anche della Reggina. E al D’Ippolito, oggi, è anche presente il club amaranto, rappresentato dal ds Taibi, dal team manager Branca e dal direttore della comunicazione Sapienza.

La compagine lametina ha la peggio, perdendo per 0-1 contro il Pineto Calcio (compagine di Teramo) per via della rete di Maio a ridosso dell’intervallo. Si ferma dunque a un passo dall’ultimo atto nazionale il percorso del Lamezia, che in campionato è scivolato al quarto posto dopo aver tenuto quasi testa per un girone al Catania.