Contrada Margi a Torre Faro: consegnato un tratto di strada al Comune di Messina

Stamani, nel corso di una breve cerimonia tenutasi a Torre Faro, alla presenza del Sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte il Vicesindaco Salvatore Mondello e l’Assessore Massimo Finocchiaro è stata ufficializzata la consegna al Comune di Messina da parte della società Ganzirri Residence s.r.l., di un tratto di strada ricadente in contrada Margi. L’assegnazione al demanio comunale, rientra nell’ambito del “progetto per la realizzazione di una strada di collegamento con le esistenti viabilità pubbliche e ricadenti in aree comunali, site in località Due Torri – Margi”.

Le opere sono state realizzate dalla società Ganzirri residence s.r.l., che in qualità di proponente ha redatto e presentato il progetto esecutivo che portato a termine, “oggi ha consentito grazie all’intervento di un privato la realizzazione di un’opera a servizio dei residenti nell’area per una migliore fruibilità”, ha detto il Sindaco Basile ringraziando la società e i rappresentanti intervenuti all’appuntamento inaugurale.