Conte: “così si rischia la Terza Guerra Mondiale, con l’atomica è distruzione totale”

“Non riteniamo che la soluzione sia continuare a perseguire questa strategia militare fondata sull’escalation con armi sempre più sofisticate. C’è il rischio che deflagri un conflitto mondiale, che ci sia ricorso alla risoluzione atomica. Questo significa distruzione totale. Quindi bisogna essere lungimiranti”. Queste le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte da Matera in riferimento alla guerra in Ucraina e alla posizione del Governo Meloni. L’ex Premier già qualche giorno fa si rivolgeva al Presidente del Consiglio con toni duri: “sta portando la guerra in Italia”, aveva detto.

“Il coraggio – continua Conte – è nell’investire in un percorso negoziale su cui nessuno vuole scommettere. E qui che chiediamo il coraggio al governo italiano e all’Unione Europea. Bisogna coinvolgere tutti i player internazionali, anche la Cina può recitare un ruolo importante, lo abbiamo detto sin dall’inizio. E un player globale importante dobbiamo coinvolgere anche la Cina, questo non significa che sto dichiarando che va tutto bene il piano della Cina però è una prima premessa per coinvolgerla in questa prospettiva e ovviamente parlando costantemente con i nostri tradizionali alleati nel quadro dell’Unione Europea e dell’alleanza atlantica”.