Consiglio comunale a Messina: lunedì seduta di Question Time

Lunedì 6 marzo, alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per una seduta di Question Time. Le cinque interrogazioni iscritte all’ordine del giorno sono le seguenti: 1) Sospensione servizio di cremazione Cimitero Monumentale di Messina; 2) Istituzione di una nuova linea di trasporto pubblico Piazza Castronovo-Badiazza; 3) Verifica requisiti di proprietà e apertura de “Il giardino di Montalto”; 4) Criticità strutture comunali. Condotte discriminatorie per i disabili; 5) Individuazione locali comunali inutilizzati per convenzione con Rider.