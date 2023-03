Oggi il Consiglio dei Ministri di Cutro: in Calabria due soli precedenti, entrambi a Reggio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è grande attesa a Cutro per il Consiglio dei Ministri che si terrà oggi presso il Comune della cittadina in provincia di Crotone. La strage dei migranti avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 febbraio ha lasciato un senso di amarezza e sconforto ed ha commosso l’intera nazione. Ed è proprio per dare un segnale contro questa emergenza che, il Premier Meloni, ha deciso di svolgere il Cdm in Calabria.

Sono purtroppo sempre emergenze alla base della “discesa” dei Governi nella nostra regione (è la terza volta nella storia): oggi è la questione immigrazione, le altre volte sono state prima l’emergenza ‘ndrangheta e poi il problema sanità. Nel 2010 a scendere a Reggio Calabria è il governo di Silvio Berlusconi, che in Prefettura approvò un piano straordinario contro le mafie. In quell’esecutivo c’erano sia l’attuale Premier Meloni che il Ministro Calderoli.

Mentre nel 2019, il governo giallo-verde (M5S e Lega) con Primo Ministro Giuseppe Conte, arrivò sempre in riva allo Stretto con location la Prefettura dove approvò il “Decreto Calabria”, che tentava di mettere un freno alle difficoltà della sanità calabrese (i problemi sono rimasti e si acuiscono sempre di più).

E’ evidente che la giornata di oggi è cruciale: c’è la necessità di risposte chiare e di soluzioni efficaci per evitare quanto successo 10 giorni fa a Cutro e preservare la vita di disperati che vedono nella nostra terra una speranza per la propria esistenza.

Su StrettoWeb seguiremo il Cdm di oggi in diretta con uno speciale.