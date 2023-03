Comunali Taormina, accordo De Luca-Tronchet

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La coalizione di Cateno De Luca in vista delle elezioni comunali di Taormina di rafforza con l’arrivo di Eddy Tronchet, candidato a sindaco nel 2018 aveva ottenendo quasi il 22% dei voti. Questa alleanza può essere decisiva per l’ex sindaco di Messina.

La nota del Movimento 5 Stelle

“Apprendiamo dalla stampa che, alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Taormina, Eddy Tronchet appoggerà il candidato sindaco Cateno De Luca. Al fine di non destare confusione nell’elettorato, preme sottolineare che la decisione di Tronchet non riguarda in alcun modo il Movimento Cinque Stelle e che qualsiasi sua dichiarazione, come quelle rese da chi lo sostiene, sono rese a titolo personale”. È quanto dichiarano in una nota il deputato regionale Antonio De Luca ed i parlamentari Barbara Floridia e Angela Raffa.