Incidente sul Mar Nero: collisione tra un caccia russo e un drone americano

Tensione tra Usa e Russia. Un caccia da combattimento russo ha colpito l’elica di un drone statunitense sopra il Mar Nero, costringendo gli Stati Uniti ad abbatterlo in acque internazionali. L’incidente è confermato da un funzionario americano ad Al-Jazeera. Il Pentagono ha preso subito posizione su quanto accaduto: “il caccia da combattimento russo ha sorvolato il drone in maniera spericolata”.

“Prima della collisione, il caccia russo ha scaricato carburante e si è avvicinato all’MQ-9 in modo sconsiderato, non rispettoso dell’ambiente e non professionale. Questo atto non sicuro e non professionale da parte dei russi ha quasi causato lo schianto di entrambi gli aerei”. Lo ha dichiarato il generale statunitense, James Hecker, comandante delle forze aeree europee e africane degli Stati Uniti. “Gli aerei statunitensi e alleati continueranno ad operare nello spazio aereo internazionale e chiediamo ai russi di comportarsi in modo professionale”, ha aggiunto Hecker.