Cittanova, l’8 marzo il convegno “La rivoluzione silenziosa delle donne”

A Cittanova, mercoledì 8 marzo alle ore 17.00, nell’ambito del convegno “La rivoluzione silenziosa delle donne” organizzato dall’Associazione culturale Cittanova Radici sarà presentato il libro dell’autrice palmese Anna Maria Deodato “Fili interrotti”. Un romanzo ispirato da una storia realmente accaduta in Calabria che sta riscontrando un notevole plauso del pubblico e della critica. Il racconto, ricco di figure femminili, segue come tempistica la reale evoluzione di quella che è stata l’emancipazione femminile in Italia e in modo più lento al Sud.

Dialogheranno con l’autrice Mariagrazia Sergi e Vincenzo Cosentino membri del direttivo dell’Associazione Cittanova Radici. La conversazione sarà intervallata dalla lettura di passi del libro a cura dell’attrice Assunta Spirlì e dalla proiezione di book trailer basati su episodi salienti del romanzo.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Cittanova, si terrà nella sede del Polo Solidale per la Legalità in occasione della giornata internazionale della donna. Moderatrice dell’evento la presidente dell’associazione Domenica Sorrenti. Dopo i saluti istituzionali di Marianna Iorfida assessore alla Cultura del comune interverranno Pina Raso, presidente del Centro Internazionale dell’Università delle LiberEtà del FVG e ambasciatrice Erasmus; la psicologa e psicoterapeuta Rossella Cardona; Francesco Rao docente di sociologia all’Università Tor Vergata di Roma.

Ad allietare il pubblico gli interventi musicali di Maria e Nino Tramontana, la mostra delle opere della pittrice Emma Guerrisi e l’esposizione dei lavori femminili delle artigiane Concetta Giovinazzo, Concetta De Blasio, Lucia Giovinazzo, Angela Mammoliti e Annarita Carrabetta.

A conclusione dei lavori sarà offerto un rinfresco a base di cibi tipici cittanovesi.