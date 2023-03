Quali sono le città italiane in cui si impreca di più? Messina è la prima al Sud: la classifica

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In auto, a casa, al lavoro. L’imprecazione è comune. C’è chi impreca di più e chi impreca di meno. Per questo Preply, piattaforma di apprendimento delle lingue, ha stilato una speciale classifica sulle città italiane in cui si impreca di più. Al primo posto c’è Venezia, poi Brescia e Padova a pari merito (17 imprecazioni al giorno) e al quarto posto Genova. Al quinto posto Messina, che è la prima del Sud, con un’imprecazione ogni due ore. La città meno “volgare” è invece Taranto, con sole cinque imprecazioni al giorno per ciascun cittadino, una in meno di quanto fatto registrare a Napoli, Verona, Parma, Bari, Bologna e Catania.

L’analisi, effettuata in 19 città, ha rivelato che in Italia, ogni cittadino impreca mediamente 8,91 volte al giorno. Sono gli uomini a “scaricarsi” più spesso con qualche improperio: 11,6 volte al giorno contro 6,3 delle donne, praticamente il doppio. Sono soprattutto i giovani a fare un utilizzo più consistente di “parolacce”: nella fascia dai 16 ai 24 anni, se ne dicono in media 14 al giorno, dato che cala a 8,5 tra i 25 e i 34 anni, risale a 8,6 tra i 35 e i 44 anni e crolla a 3,9 tra gli over 55. I luoghi più comuni? Casa (34,05%), con amici (17,46%), al lavoro (16,98%) o alla guida (16,78%).