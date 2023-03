Lo chiude in un sacchetto e lo butta come spazzatura: cucciolo muore ad Afragola

StrettoWeb

Una storia terribile che, ancora una volta, fa discutere l’opinione pubblica e porta ancora ad interrogarci su chi sia davvero la bestia, l’uomo o l’animale? La vicenda è accaduta ad Afragola, in provincia di Napoli, dove un uomo ha chiuso un cucciolo in un sacchetto della spazzatura e lo ha poi abbandonato per la strada. Il tutto accompagnato dalla nonchalance con cui l’uomo abbandona il cane, come fosse immondizia, pedalando tranquillamente sulla sua bicicletta. Il cane, purtroppo, è morto dopo una lenta agonia. La denuncia è arrivata da parte di un utente facebook il quale, in un gruppo dedicato alla città, ha mostrato le immagini dell’abbandono corredandole con un lungo sfogo: “Qui c’è un soggetto sulla bici che non merita nessuna mia parola perché sarei sempre molto fine nei suoi riguardi, che abbandona un piccolo cucciolo di cane moribondo fuori un’ abitazione senza pensare di soccorrerlo ma buttandolo. Purtroppo anche facendo di tutto il piccolo non ce l’ha fatta, ma sicuramente il signore che spero che legga questo post sarà denunciato”. Una vicenda davvero triste che, come riporta il cittadino che ha segnalato l’accaduto, non merita nessuna parola, ma solo una bella denuncia.