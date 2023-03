La Chiesa cattolica e i sacerdoti sposati: l’apertura di Papa Francesco

StrettoWeb

Ha suscitato molto interesse l’intervista di Papa Francesco al portale argentino Infobae, in occasione dei dieci anni dal suo Pontificato. Francesco, infatti, parlando del celibato nella Chiesa cattolica, si pone in una posizione di apertura: “il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna – ha detto – In realtà, nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno, l’ho incontrato oggi: ha una moglie e un figlio. Non c’è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare“, ha aggiunto.

“Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea: non so se sia risolta in un modo o nell’altro, ma è temporanea in questo senso. Non è eterna come l’ordinazione sacerdotale, che è per sempre, che piaccia o no. Se si lascia o meno, è un’altra questione, ma è per sempre. Il celibato, invece, è una disciplina. A volte – ha detto ancora Bergoglio – il celibato può portarti al maschilismo. A un prete che non sa lavorare con le donne manca qualcosa, non è maturo. Il Vaticano era molto maschilista, ma fa parte della cultura, non è colpa di nessuno. Si è sempre fatto sempre così”.