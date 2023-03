Reggio Calabria, chi era Giuseppe De Nava? La VIDEO-biografia del politico reggino

StrettoWeb

“Discutere e cercare di vivere e condividere l’interesse della propria città, va sempre fatto. Per cui ben vengano le discussioni intorno alla piazza centrale di Reggio Calabria, dove è collocato il nostro migliore esponente politico, Giuseppe De Nava. Sebbene tali discussioni dovrebbero essere fatte più che altro, all’interno del palazzo comunale, sede idonea alle varie decisioni“. È quanto dichiarato dall’associazione culturale “Sensazioni Emergenti“.

“Per questo come associazione culturale, riteniamo soprattutto che non vada dimenticata la parte storica del luogo, che serve a rappresentare la figura del De Nava e quindi le sue memorie. – si legge nella nota stampa – Così Sensazioni Emergenti nel giorno dell’anniversario della sua improvvisa morte, 27 febbraio 1924 in Roma, ha voluto far girare su YouTube e vari social una breve biografia utile a ricordarlo. Iniziativa presa perché almeno non vada trascurato il centenario della sua scomparsa, che si avrà nel prossimo 2024.

Siamo sicuri, che sarebbe una valida iniziativa il poter introdurre la vita e le opere, oltre che del deputato De Nava anche dei tanti illustri della nostra città e regione, che dovrebbero e potrebbero essere studiati e introdotti sin dalle scuole medie, perché vi sia sempre una traccia di ciò che ci ha preceduto“.