StrettoWeb

Ascolta l'articolo

TikTok finisce nuovamente nella bufera. La colpa è di una nuova challenge, la ‘cicatrice francese‘, diventata ben presto virale fra i giovanissimi, nella quale vengono compiuti atti di autolesionismo. L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti della società cinese TikTok Technology Limited, il procedimento coinvolge anche la società inglese e quella italiana.

Che cos’è la cicatrice francese?

La cicatrice francese è una nuova challenge diventata virale in Francia (da qui il nome) e ben presto in grado di attraversare i confini transalpini attraverso i social. Consiste nello stringere la pelle delle guance finchè non appaiono ematomi o macchie rosse in corrispondenza degli zigomi, come fossero cicatrici.

Lo scopo sarebbe quello di simulare i segni provocati da una rissa, mostrando con ‘fierezza’ i segni dello scontro e avere un’aria da duro. Sono tantissimi i giovani che hanno deciso di prendere parte a questo trend. Sono già oltre 59 milioni, infatti, le visualizzazioni su TikTok dei contenuti che presentano l’hashtag #cicatrice.

Sui social sono presenti anche dei tutorial che spiegano come procurarsi, passo passo e nel ‘modo corretto’, la cicatrice francese. Tale pratica di autolesionismo può portare segni che restano sulla pelle anche diverse settimane, provocando (nei casi più gravi) anche seri danni alla cute.

Interviene l’Antitrust

“La piattaforma TikTok gode di ampia popolarità, in costante crescita, soprattutto presso i minori. La sua fruizione è semplice e immediata, sia per caricare e pubblicare video sia per visionarne i contenuti, che sono proposti tramite una profilazione delle abitudini di navigazione degli utenti, dei like, delle pagine seguite, sulla base di un processo di elaborazione algoritmica“, si legge in una nota.

L’Antitrust ha contestato a TikTok la mancata predisposizione di adeguati sistemi di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, vigilare sui contenuti pubblicati dai terzi, secondo i parametri di diligenza richiesti, e soprattutto in presenza di fruitori del servizio particolarmente vulnerabili quali i minori.

Viene contestata anche la mancata applicazione delle stesse Linee Guida di TikTok riguardanti la rimozione di contenuti pericolosi relativi a sfide, suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta. Infine, viene anche fatto riferimento all’algoritmo che regola la piattaforma: attraverso una profilazione degli utenti, tale meccanismo personalizza la visualizzazione della pubblicità e ripropone contenuti simili a quelli già visualizzati e con cui si è interagito attraverso i like, provocando un indebito condizionamento dell’utenza che in questo caso risulterebbe nocivo.

La Polizia Postale mette in guardia i genitori

“Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, anche stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi“, è il monito che la Polizia Postale ha lanciato ai genitori invitandoli a instaurare un dialogo con i figli per capire da dove derivi il proprio interesse verso tali sfide.

“Gli ematomi prodotti sugli zigomi per la challenge della cicatrice francese possono durare per settimane e lasciare segni visibili per molti mesi – spiega la Polizia Postale -. Tra qualche settimana questa ‘moda’ smetterà di essere popolare e ti resteranno comunque i segni di un momento di impulsività“.